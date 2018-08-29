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Хабі Алонсо очолив юніорську команду Реала U-14

11:27 214 Читать на русском
Хабі Алонсо очолив юніорську команду Реала U-14
Хабі Алонсо / Фото з соцмереж

Екс-півзахисник збірної Іспанії, Реала, Ліверпуля та Баварії Хабі Алонсо дебютував у якості тренера.

36-річний Алонсо отримав відповідальну посаду в структурі Реала. Хабі очолив юніорську команду U-14, повідомляє видання AS.

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Легендарний захисник вже встиг провести перше тренування з молодими талантами королівського клубу.

У травні 2018 року Алонсо закінчив спеціальні курси УЄФА в Федерації Футболу Іспанії. Хабі неодноразово заявляв, що хоче розпочати тренерську кар'єру саме в структурі Реала.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Відеоновини Хабі Алонсо Хабі Алонсо
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