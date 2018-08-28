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Мариано согласовал контракт с Реалом – президент Севильи подтвердил трансфер

18:02 247 Читати українською
Мариано согласовал контракт с Реалом – президент Севильи подтвердил трансфер
Мариано Диас / Фото ФК Лион

Нападающий Лиона Мариано Диас вернется в мадридский Реал.

Президент Севильи Хосе Кастро подтвердил, что нападающий Лиона Мариано Диас, к которому был интерес со стороны Севильи, перейдет в Реал, сообщает El Chiringuito.

По информации издания, контракт форварда с "сливочными" согласован на 5 лет, Лион получит за трансфер 22 млн евро.

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"Мы амбициозный клуб, но Реал заявил, что он выкупит Мариано через приоритет. Мадрид не хотел его подписывать все лето, но как только появился интерес со стороны Севильи, сразу захотел", – заявил Кастро.

Напомним, Диас ранее был игроком Реала, но в прошлом году мадридцы продали Мариано в Лион.

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