Главный тренер Байера Хаби Алонсо может пойти на повышение без смены чемпионата.

Хаби Алонсо будет тренировать Баварию в следующем сезоне, сообщает El Chiringuito. Баск может заменить Тухеля, у которого много проблем в Мюнхене.

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Алонсо имеет особый пункт в контракте с Байером, по которому может бесплатно перейти в один из бывших клубов – Реал, Баварию или Ливерпуль.

41-летний специалист за последний год стал самым желанным тренером Европы. Он выполняет фантастическую работу с Байером и сейчас возглавляет Бундеслигу, опережая Баварию на два очка.

Реал также мечтает о приглашении Хаби Алонсо, призванного заменить Карло Анчелотти в Мадриде.