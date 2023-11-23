Хабі Алонсо в наступному сезоні очолить Баварію, – El Chiringuito
11:02 - Читать на русском
Головний тренер Байєра Хабі Алонсо може піти на підвищення без зміни чемпіонату.
Хабі Алонсо тренуватиме Баварію в наступному сезоні, повідомляє El Chiringuito. Баск може замінити Тухеля, в якого багато проблем у Мюнхені.
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Алонсо має особливий пункт у контракті з Байєром, за яким може безкоштовно перейти в один з колишніх клубів – Реал, Баварію чи Ліверпуль.
41-річний фахівець за останній рік став найбажанішим тренером Європи. Він виконує фантастичну роботу з Байєром і зараз очолює Бундеслігу, випереджаючи Баварію на два очки.
Реал також мріє про запрошення Хабі Алонсо, який покликаний змінити Карло Анчелотті в Мадриді.
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