Хаби Алонсо может бесплатно покинуть Байер следующим летом, если получит предложение от одного из трёх клубов.

В начале августа 2023 года Байер продлил контракт с Хаби Алонсо до 2026 года. Однако испанский специалист может покинуть Леверкузен бесплатно. Как информирует Bild, в его контракте есть особый пункт, который обязует Байер расторгнуть соглашение по желанию тренера в случае получения предложения от одного из трёх топ-клубов Европы.

Байер продлил контракт с Хаби Алонсо, чтобы Реал не украл успешного тренера

Сообщается, что Алонсо может покинуть Байер уже следующим летом, если к нему поступит предложение от Ливерпуля, Реала или Баварии. В бытность игроком Хаби играл за эти клубы и сохранил хорошие отношения как с руководителями, так и с болельщиками.

Сейчас Алонсо успешно тренирует Байер. В прошлом сезоне команда под его руководством достигла полуфинала Лиги Европы, а в этом сезоне возглавила после 7 туров турнирную таблицу чемпионата Германии.

Боруссия Д оформила камбэк с Унионом, РБ Лейпциг потерял очки с Бохумом, не забив 2 пенальти, новый лидер Бундеслиги