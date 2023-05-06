Главному тренеру Манчестер Сити Пепу Гвардиоли не понравилось, что Эрлинг Холанд не стал пробивать пенальти.

В 35 туре АПЛ Манчестер Сити встречался с Лидсом. Команда Пепа Гвардиолы быстро получила преимущество благодаря дублю капитана. После перерыва "горожане" получили шанс пробить 11-метровый. Штатным пенальтистом в команде назначен Эрлинг Холанд. Норвежец, зная, что Гюндоган может оформить хет-трик в матче, отдал мяч капитану. Это очень разозлило Гвардиолу.

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"Ты должен пробить сам", – выкрикнул тренер Манчестер Сити к форварду.

Отметим, что Гюндоган не реализовал пенальти, а через несколько минут Лидс отыграл один гол. Неизвестно, чтобы сделал Гвардиола, если бы его команда потеряла победу из-за доброты Холанда. Напомним, что в настоящее время Манчестер Сити лидирует в турнирной таблице АПЛ с 82 баллами. Арсенал отстает на четыре очка.

Seems Pep Guardiola captained Haaland in his FPL team.



pic.twitter.com/J9zr9Os9yb — Barça Spaces (@BarcaSpaces) May 6, 2023

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