Головному тренеру Манчестер Сіті Пепу Гвардіолі не сподобалось, що Ерлінг Холанд не став пробивати пенальті.

У 35 турі АПЛ Манчестер Сіті зустрічався з Лідсом. Команда Пепа Гвардіоли швидко здобула перевагу завдяки дублю капітана. По перерві "містяни" отримали шанс пробити 11-метровий. Штатним пенальтистом в команді призначено Ерлінга Холанда. Норвежець, знаючи що Ґюндоґан може оформити хет-трик, віддав м'яча капітанові. Це дуже розлютило Гвардіолу.

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"Ти мав пробити сам", – викрикнув тренер Манчестер Сіті до форварда.

Зазначимо, що Ґюндоґан не реалізував пенальті, а через кілька хвилин Лідс відіграв один гол. Невідомо, що б зробив Гвардіола, якби його команда втратила перемогу через доброту Холанда. Нагадаємо, що наразі Манчестер Сіті лідирує у турнірній таблиці АПЛ з 82 балами. Арсенал відстає на чотири очки.

Seems Pep Guardiola captained Haaland in his FPL team.



pic.twitter.com/J9zr9Os9yb — Barça Spaces (@BarcaSpaces) May 6, 2023

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