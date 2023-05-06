Чемпионат Англии 2022/23, 35-й тур

Манчестер Сити – Лидс – 2:1

Голы: Гюндоган, 19, 27 – Морено, 85

Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Кейн, 45+1

Вулверхэмптон – Астон Вилла – 1:0

Гол: Тоти, 9

Манчестер Сити в родных стенах принимал Лидс. Поединок имел важное турнирное значение – "горожане" в случае победы отрывались бы от Арсенала на четыре очка, а "павлины" не опустились в зону вылета только благодаря шаткому преимуществу Ноттингема по разнице голов. Кроме того, этот матч стал первым для Сэма Эллердайса на посту главного тренера йоркширцев.

Как и ожидалось, безнадежный Лидс потерпел поражение. Героем встречи стал Гюндоган, который оформил дубль уже в первом тайме (а Марез отдал две голевые передачи). Сити мог забивать значительно больше: Холанд в первом тайме попал в штангу, Гюндоган во втором не реализовал пенальти, да и вообще моментов упустили целый вагон. Чего только стоит шедевральная комбинация между Илкаем, Кевином и Эрлингом.

Obra de arte de Gündogan y De Bruynepic.twitter.com/wUeQWuTlWE — Javier Parra Peña (@Javier_EPP) May 6, 2023

На 85-й минуте Лидс из ничего вернулся в игру – Морено воспользовался ошибкой Аканджи и сократил отставание в счете. Впрочем, его гол не помог устроить камбэк. Манчестер Сити спокойно довел матч до победы. Кстати, она стала 300-й для Пепа во главе "горожан".

В параллельной встрече Тоттенхэм принимал Кристал Пэлас. Лондонцам было важно победить, но в противном случае команда рисковала выпасть за пределы зоны еврокубков. Кроме того "шпоры" не выиграли ни одного из последних четырех поединков.

Встреча была примечательной из-за персон тренеров. Разница в возрасте между Роем Ходжсоном (наставником Пэлас) и Райаном Мейсоном составляла 43 года и 308 дней – это самый высокий показатель за всю историю АПЛ. Интересно, что именно под руководством Роя нынешний коуч Тотнема провел свой единственный матч за сборную Англии.

Судьбу противостояния решил всего один точный удар. Его, конечно же, нанес Харри Кейн – это был его 100-й гол в домашней матчах АПЛ и 10-й, забитый головой в текущем сезоне. Ни один футболист в истории турнира не имел столько верховых голов за один чемпионат.

Тоттенхэм отпраздновал минимальную победу и засел в зоне ЛЕ, однако Брайтон с большой вероятностью подвинет северных лондонцев вниз. Разница в таблице составляет всего три очка при трех матчах "чаек" в запасе.

Также стоит отметить победу Вулверхэмптона над Астон Виллой, добытую благодаря голу Тоти Гомеса. Он отличился на 9-й минуте. Именно благодаря этому провалу бирмингемцы не смогли удержаться в зоне еврокубков, позволив подняться Тоттенхэму.