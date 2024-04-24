Главный тренер “горожан” Хосеп Гвардиола сообщил последние новости из лазарета, и у Холанда дела не самые лучшие. Норвежец пропустил полуфинал Кубка Англии против Челси и до сих пор не оправился от травмы, которую получил в четвертьфинале ЛЧ с Реалом.

Лидера Манчестер Сити заманивают в Саудовскую Аравию – клуб Роналду готовит заманчивое предложение

"Холанд снова не сыграет. Повторяю – проблема несерьезная, но врачи пока не разрешили ему играть. Фоден и Стоунз доступны, они избежали повреждений", – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, матч Брайтон – Манчестер Сити состоится 25 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени. "Горожане" не имеют права на осечку в чемпионской борьбе с Ливерпулем (+1 очко, но на один сыгранный матч больше) и Арсеналом (+4 очка, но на 2 матча больше).

Ман Сити вырвал победу над Челси после появления Мудрика – "синие" вылетели из Кубка Англии, отдав финал вялому оппоненту