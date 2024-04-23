Аль-Наср привлек в свою команду Криштиану Роналду и других именитых игроков. Однако это не помогло доминировать в национальном чемпионате. Летом саудовский клуб планирует значительно усилить свой состав, чтобы в следующем сезоне составить достойную конкуренцию Аль-Хилялю.

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Как сообщает Руди Галетти, Кевин де Брюйне стал мишенью Аль-Насра. Клуб Роналду уже готовит заманчивое предложение для бельгийского полузащитника. Контракт 32-летнего игрока с Манчестер Сити истекает в 2025 году. "Горожане" до сих пор не предложили ему пролонгацию соглашения.

Отмечается, что в ближайшие дни представители Аль-Насра проведут переговоры с агентами бельгийца. Не исключается, что другие саудовские клубы попытаются подписать Кевина.

Де Брюйне выступает за Манчестер Сити с 2015 года. В целом он сыграл за "горожан" в 375 матчах во всех турнирах, забив 101 гол и отдав 166 ассистов. Бельгиец был ключевым игроком Гвардиолы в прошлом сезоне, когда команда получила требл, выиграв титул АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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