Головний тренер "містян" Хосеп гвардіола повідомив останні новини з лазарету, і в Холанда справи не найкращі. Норвежець пропустив півфінал Кубка Англії проти Челсі та досі не оговтався від травми, яку отримав у чвертьфіналі ЛЧ з Реалом.

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"Холанд знову не зіграє. Повторюю – проблема несерйозна, але лікарі поки не дозволили йому грати. Фоден і Стоунз доступні, вони уникнули пошкоджень", – заявив Гвардіола на прес-конференції.

Нагадаємо, матч Брайтон – Манчестер Сіті відбудеться 25 квітня, початок о 22:00 за київським часом. "Містяни" не мають права на осічку в чемпіонській боротьбі з Ліверпулем (+1 очко, але на один зіграний матч більше) та Арсеналом (+4 очки, але на 2 матчі більше).

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