"Холанд – молодой игрок, ему есть куда расти, но расти – это больше вопрос команды, чем его. Разве он не был задействован? Мы забили три гола в матче с Реалом, но рядом с ним было два центральных защитника, а это нелегко. Это самая сложная позиция на поле. Двое против одного. Они были очень близко, и они действительно хорошие защитники.

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Холанд и "Золотой мяч"? Ему нужно играть больше минут, научиться тому, что нужно делать. Но цель не в "Золотом мяче", цель в том, чтобы выиграть трофеи, и он это сделал. Выиграли бы мы пять трофеев в прошлом году без него? Здесь нет вариантов. Речь идет не об Эрлинге или любом другом игроке. Пока ты не вышел на пенсию, ты всегда можешь улучшаться", – цитирует Гвардиолу AS.

Напомним, что Эрилнг Холанд в составе Манчестер Сити получил требл, а также выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Норвежец в текущем сезоне забил 30 голов в 37 матчах во всех турнирах за "горожан".

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