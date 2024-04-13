"Холанд – молодий гравець, йому є куди рости, але рости – це більше питання команди, ніж його. Хіба він не був залучений? Ми забили три голив матчі з Реалом, але поруч з ним було два центральних захисники, а це нелегко. Це найскладніша позиція на полі. Двоє проти одного. Вони були дуже близько, і вони дійсно хороші захисники.

Манчестер Сіті шокував цінником на Холанда – відомо, скільки доведеться заплатити за зірку АПЛ

Холанд і "Золотий м'яч"? Йому потрібно грати більше хвилин, навчитися тому, що потрібно робити. Але мета не в "Золотому м'ячі", мета в тому, щоб виграти трофеї, і він це зробив. Чи виграли б ми п'ять трофеїв минулого року без нього? Тут немає варіантів. Йдеться не про Ерлінга чи будь-якого іншого гравця. Поки ти не вийшов на пенсію, ти завжди можеш покращуватися", – цитує Гвардіолу AS.

Нагадаємо, що Ерілнг Холанд у складі Манчестер Сіті здобув требл, а також виграв Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Норвежець у поточному сезоні забив 30 голів у 37 матчах у всіх турнірах за "містян".

Реал і Ман Сіті видали божевільний трилер у ЛЧ – Лунін з фейлом і двома шедеврами за спиною, бразильський трюк Анчелотті