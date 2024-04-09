Манчестер Сити шокировал ценником на Холанда – известно, сколько придется заплатить за звезду АПЛ
Манчестер Сити не отпустит Эрлинга Холанда за бесценок. Размер клаусулы за форварда впечатляет.
Норвежский нападающий не собирается покидать "горожан", но во время трансферного окна может произойти все что угодно.
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Как информирует Relevo, несмотря на то, что Реал сосредоточен на трансфере Килиана Мбаппе, "сливочные" также следят за ситуацией с Холандом. Его контракт с Манчестер Сити действует до 2026 года. Однако есть способ подписать форварда раньше. В соглашении с "горожанами" есть пункт об уходе и он составляет 175 миллионов евро. Эрлинг может активировать его в любое время.
Холанд выступает за Манчестер Сити с 2022 года. Всего он сыграл за "горожан" в 89 матчах во всех турнирах, в которых забил 82 гола и отдал 15 ассистов. В составе команды Гвардиолы норвежец получил требл, выиграв АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.
Напомним, что за Эрлингом Холандом следит также Барселона, впрочем, "кулес" не имеют достаточно средств, чтобы оформить трансфер нападающего.
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