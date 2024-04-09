Норвежский нападающий не собирается покидать "горожан", но во время трансферного окна может произойти все что угодно.

ИГИЛ угрожает массовыми терактами во время 1/4 финала Лиги чемпионов – террористы призвали "убить всех"

Как информирует Relevo, несмотря на то, что Реал сосредоточен на трансфере Килиана Мбаппе, "сливочные" также следят за ситуацией с Холандом. Его контракт с Манчестер Сити действует до 2026 года. Однако есть способ подписать форварда раньше. В соглашении с "горожанами" есть пункт об уходе и он составляет 175 миллионов евро. Эрлинг может активировать его в любое время.

Холанд выступает за Манчестер Сити с 2022 года. Всего он сыграл за "горожан" в 89 матчах во всех турнирах, в которых забил 82 гола и отдал 15 ассистов. В составе команды Гвардиолы норвежец получил требл, выиграв АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

Напомним, что за Эрлингом Холандом следит также Барселона, впрочем, "кулес" не имеют достаточно средств, чтобы оформить трансфер нападающего.

Реал Мадрид – Манчестер Сити: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов