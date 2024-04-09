Мадридский Реал расписал ничью (3:3) с Манчестер Сити в первом четвертьфинале Лиги чемпионов-2023/24. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Реал и Манчестер Сити встречались в полуфиналах двух предыдущих ЛЧ. Соперники поочередно выбили друг друга и взяли по трофею. Нынешнее противостояние также считается досрочным финалом. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает об элитном матче 1/4 Лиги чемпионов.

Неприятный фейл Лунина

Реал имел преимущество в подготовке – 9 свободных дней, в течение которых Сити пришлось сыграть два дополнительных матча. К тому же Пеп Гвардиола потерял капитана Уокера, а перед матчем заболел де Брюйне. Много аргументов в пользу Мадрида, но старт остался за гостями.

Началось все с желтой для Чуамени, который вышел прикрывать дыру в центре обороны. Француз получил предупреждение за фол против Грилиша и заработал дисквалификацию на ответный матч. И с этого же штрафного на второй минуте Манчестер Сити открыл счет.

Лунин подарил Манчестер Сити гол на второй минуте четвертьфинала Лиги чемпионов

К сожалению, провинился Лунин. Украинский вратарь не выставил стенку и пропустил удар Силвы в ближний угол. Такая ошибка в статусном поединке может повлиять на перспективы Андрея. Надежность в ключевой момент – самое важное в Мадриде.

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Анчелотти придумал бразильский трюк

Реал мгновенно ответил. И даже не одним голом. Отыгрались "сливочные" благодаря случаю: Камавинга пробил издали, а мяч рикошетом от Диаша залетел в сетку. Типичный Мадрид – гол из ничего. Однако о втором голе так не скажешь.

Анчелотти перехитрил Гвардиолу позициями атакующих игроков. Беллингем, Винисиус и Родриго располагались не привычным треугольником, а совсем иначе. Слева вышел Родриго, а Вини играл на острие атаки с активными смещениями на помощь земляку. Бразильцы порвали правый фланг Сити простыми перепасовками и рывками в свободные зоны.

Гости не успевали за их скоростью – Аканджи терялся, а Стоунз не мог страховать. Винисиус и Родриго регулярно находили ударные позиции. 4 момента из той зоны за первый тайм. Среди них гол – Вини с собственной половины бросил на ход Родриго, а тот мастерски разобрался перед воротами. Образцовая контратака. И таких было несколько.

Провал опорной Реала с шедеврами

Манчестер Сити много контролировал мяч, однако первый час атаковал слишком академично. Традиционные розыгрыши Гвардиолы с попытками зайти в штрафную площадь упирались в спокойную оборону Реала, а Рюдигер перекусывал все пасы на Холанда. Чувствовалось отсутствие де Брюйне.

Лидерство взял на себя Фоден. Фил начал пристреливаться с линии штрафной: первый удар – заблокировали, второй удар – в руки Лунину, третий удар – идеальный гол в "девятку". Момент фантастической красоты и точности.

Опорная зона Мадрида не выдержала давления. Пошли провалы. Камавинга терял позицию, Кроос устал. В середине второго тайма Манчестер Сити за двадцать минут нанес семь ударов из "14 зоны". Дыркой воспользовался даже Гвардиол. Хорват правой ногой пульнул в дальний угол без шансов для Лунина.

Реал был бы не Реалом, если бы проиграл такую битву. "Сливочные" подсели, но еще раз засияли гениальностью. Вальверде ударом в касание принял пас Винисиуса и положил мяч в угол. Невероятная ничья. Все решится в ответном матче 14 апреля в Манчестере.

Лунин классно пасует, но оценки низкие

Лунин в чистую выиграл конкуренцию у Кепы, воспользовался травмами Куртуа, забронировал себе место в основе до конца сезона и получил предложение нового контракта. Все шикарно, а тут четвертьфинал Лиги чемпионов начинается с ужаса. Голкипер мог поплыть...

Но сохранил концентрацию и уже в следующей атаке парировал удар Холанда с острого угла. Во втором тайме украинец взял несложные выстрелы Фодена и Силвы, а спасти от двух следующих голов не было никаких шансов.

Андрея нужно хвалить за игру ногами. Он помогал команде разбивать прессинг "горожан" классными дальними передачами, особенно на Карвахаля. Впрочем, с тремя пропущенными хороших оценок от статистических порталов ждать не стоит: SofaScore – 6, WhoScored – 5.5, FotMob – 5.2.