Гвардиола: В матче против Вест Хэма мы сыграли невероятно

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу "горожан" в матче против Вест Хэма.

"Крайне тяжелая победа, но мы сыграли невероятно. Мы идеально, прекрасно оборонялись при стандартах с участием Кэрролла и Антонио, но упустили моменты. Забей мы один-два гола в стартовые пять минут – игра сложилась бы совсем по-другому, но в целом мы сыграли очень хорошо.

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А так игра стала немного упрощенной. Мы прекрасно начали второй тайм. Не получилось забить достаточно голов для того, чтобы последние 15-20 минут прошли спокойно.

Мы классно бились, чтобы не дать Ливерпулю оторваться от нас. Результат мог быть лучше, но мы сыграли великолепно", – цитирует Гвардиолу ВВС.

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