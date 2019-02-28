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Гвардіола: У матчі проти Вест Хема ми зіграли неймовірно

11:52 243 Читать на русском
Гвардіола: У матчі проти Вест Хема ми зіграли неймовірно
Хосеп Гвардіола / Фото: Манчестер Сіті

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу "містян" у матчі проти Вест Хема.

"Вкрай важка перемога, але ми зіграли неймовірно. Ми ідеально, чудово оборонялися при стандартах за участю Керролла і Антоніо, але упустили моменти. Забий ми один-два голи в стартові п'ять хвилин – гра склалася б зовсім по-іншому, але в цілому ми зіграли дуже добре.

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А так гра стала трохи спрощеною. Ми чудово почали другий тайм. Не вийшло забити достатньо голів для того, щоб останні 15-20 хвилин пройшли спокійніше.

Ми класно билися, щоб не дати Ліверпулю відірватися від нас. Результат міг бути кращим, але ми зіграли чудово", – цитує Гвардіолу ВВС.

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Манчестер Сіті - Вест Хем: Середа 27 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
1 : 0
Вест Хем
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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті - Вест Хем
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