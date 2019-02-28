toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Манчестер Сіті – Вест Хем – 1:0 – відео гола та огляд матчу

09:15 25 Читать на русском
Манчестер Сіті – Вест Хем – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Манчестер Сіті – Вест Хем – 1:0 – відео гола та огляд матчу

 Манчестер Сіті у матчі 28-го туру АПЛ мінімально обіграв Вест Хем. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

АПЛ, 28-й тур

Манчестер Сіті – Вест Хем – 1:0

Гол: Агуеро, 59 (пен.)

Манчестер Сіті з Зінченком завдяки пенальті Агуеро обіграв Вест Хем

Перший тайм попри колосальну перевагу "містян" пройшов без голів, а по перерві лише реалізований пенальті Серхіо Агуеро дозволив підопічним Пепа Гвардіоли здобути мінімальну перемогу. Вест Хем за увесь матч наніс лише 2 удари по воротах суперника. Українець Олександр Зінченко провів на полі увесь матч.

Манчестер Сіті після 28 турів набрав 68 очок і перебуває на 2 позиції в турнірній таблиці, Вест Хем на 10 сходинці з 36 пунктами.

Англія28 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Вест Хем: Середа 27 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
1 : 0
Вест Хем
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Вест Хем Вест Хем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Відеоновини Манчестер Сіті - Вест Хем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
36
хв
Валенсія
22:00
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук