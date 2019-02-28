Манчестер Сіті – Вест Хем – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Манчестер Сіті у матчі 28-го туру АПЛ мінімально обіграв Вест Хем. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

АПЛ, 28-й тур

Манчестер Сіті – Вест Хем – 1:0

Гол: Агуеро, 59 (пен.)

Манчестер Сіті з Зінченком завдяки пенальті Агуеро обіграв Вест Хем

Перший тайм попри колосальну перевагу "містян" пройшов без голів, а по перерві лише реалізований пенальті Серхіо Агуеро дозволив підопічним Пепа Гвардіоли здобути мінімальну перемогу. Вест Хем за увесь матч наніс лише 2 удари по воротах суперника. Українець Олександр Зінченко провів на полі увесь матч.

Манчестер Сіті після 28 турів набрав 68 очок і перебуває на 2 позиції в турнірній таблиці, Вест Хем на 10 сходинці з 36 пунктами.