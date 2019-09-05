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Гвардиола уже определился с трансферной целью Манчестер Сити на зимнее окно

10:48 125 Читати українською
Гвардиола уже определился с трансферной целью Манчестер Сити на зимнее окно
Эмерик Ляпорт и Хосеп Гвардиола / Фото ФК Манчестер Сити

Старт сезона уже заставил руководство Манчестер Сити поразмыслить над будущими новичками.

Приоритетным усилением для Манчестер Сити является позиция центрального защитника, сообщает Daily Mail.

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Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола уже зимой будет требовать у руководства клуба подписать нового защитника. Такое решение связано с травмой Эмерика Ляпорта, который недавно перенес операцию. По предварительным прогнозам, 25-летний француз пропустит минимум 4 месяца.

После 4-х туров АПЛ Манчестер Сити занимает вторую строчку турнирной таблицы, уступая Ливерпулю на два очка.

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Англия Эмерик Ляпорт Эмерик Ляпорт Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Трансферы Манчестер Сити
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