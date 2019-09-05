Гвардіола вже визначився з трансферною ціллю Манчестер Сіті на зимове вікно

Старт сезону вже змусив керівництво Манчестер Сіті поміркувати над майбутніми новачками.
Пріоритетним підсиленням для Манчестер Сіті є позиція центрального захисника, повідомляє Daily Mail.
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Наставник "містян" Хосеп Гвардіола вже взимку вимагатиме у керівництва клубу підписати нового оборонця. Таке рішення пов'язане з травмою Емеріка Ляпорта, який нещодавно переніс операцію. За попередніми прогнозами, 25-річний француз пропустить щонайменше 4 місяці.
Після 4-х турів АПЛ Манчестер Сіті посідає другу сходинку турнірної таблиці, поступаючись Ліверпулю двома очками.
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