Гвардиола установил рекорд АПЛ – тренер Зинченко превзошел Моуринью

Наставник Манчестер Сити вошел в историю Премьер-лиги после победы его команды над Борнмутом в 26-м туре АПЛ.

Манчестер Сити победил Борнмут в 36-м туре АПЛ благодаря голам Давида Силвы и Габриэла Жезуса. "Горожане" уже точно финишируют вторыми, а Борнмут разместился в зоне вылета.

Манчестер Сити – Борнмут – 2:1 – видео голов и обзор матча

Эта победа стала для Хосепа Гвардиолы 111-й в дебютных 150-ти поединках в Премьер-лиге. Это новый рекорд АПЛ. Гвардиола на 6 побед превзошел Жозе Моуринью, который выиграл 105 раз в своих первых 150-ти матчах, информирует Opta.

Напомним, Гвардиола возглавил Манчестер Сити в 2016 году и дважды выиграл с командой чемпионат Англии.

Манчестер Сити на классе переиграл Борнмут – Зинченко сыграл несколько минут, соперник ухудшил шансы на место в элите