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Гвардиола установил рекорд АПЛ – тренер Зинченко превзошел Моуринью

06:00 - Читати українською
Гвардиола установил рекорд АПЛ – тренер Зинченко превзошел Моуринью
Хосеп Гвардиола / ФК Манчестер Сити

Наставник Манчестер Сити вошел в историю Премьер-лиги после победы его команды над Борнмутом в 26-м туре АПЛ.

6’ Давид Силва
39’ Габриэл Жезус
 
Дэвид Брукс 89’
6’ Давид Силва
39’ Габриэл Жезус
89’ Дэвид Брукс

Манчестер Сити победил Борнмут в 36-м туре АПЛ благодаря голам Давида Силвы и Габриэла Жезуса. "Горожане" уже точно финишируют вторыми, а Борнмут разместился в зоне вылета.

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Эта победа стала для Хосепа Гвардиолы 111-й в дебютных 150-ти поединках в Премьер-лиге. Это новый рекорд АПЛ. Гвардиола на 6 побед превзошел Жозе Моуринью, который выиграл 105 раз в своих первых 150-ти матчах, информирует Opta.

Напомним, Гвардиола возглавил Манчестер Сити в 2016 году и дважды выиграл с командой чемпионат Англии.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Хосеп Гвардиола Рекорды АПЛ Манчестер Сити - Борнмут
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