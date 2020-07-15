Манчестер Сити на классе переиграл Борнмут – Зинченко сыграл несколько минут, соперник ухудшил шансы на место в элите

В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле одолел Борнмут. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Матч немотивированных "горожан" против одного из аутсайдеров дивизиона оставлял широкий простор для фантазий любителей интриги. Однако, серьезный удар по интересам последних случился уже в дебюте.

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На 6-й минуте Сити получил право на выполнение стандарта вблизи штрафной зоны "вишен", а опытный Давид Силва феноменально закрутил мяч над стенкой и заставил капитулировать Рэмсдейла. А уже несколько минут спустя манкунианцы могли удвоить свое преимущество, но дальний удар Фернандиньо прошел рядом со стойкой.

Гол Силвы парадоксально расслабил обе команды. Подопечные Гвардиолы на длительное время забыли об активном давлении на ворота Борнмута, тем временем гости в атаке выглядели слишком беспомощно. Лишь в середине тайма "вишни" создали действительно опасный момент, но Кинг с выгодной позиции промахнулся.

Еще несколько возможностей Борнмут создал до перерыва. Сначала опасный выстрел Станисласа со штрафного Эдерсон перевел в штангу, затем дважды не справился с волнением Соланке (удар мимо ворот и попадание в защитника после флангового прострела), а Кинг пробил над воротами с лета после навеса с края поля.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Банальную футбольную истину еще раз доказал Габриэл Жезус. На 40-й минуте бразилец после паса Давида Силвы оставил не у дел защитника и уверенно переиграл кипера – 2:0!

Старт второй половины игры вышел еще спокойнее первого тайма. Сити не слишком стремился идти вперед, а ребятам Хау не хватало умения и отваги для этого. Периодически пытались добавить остроты ходу поединка Стерлинг и Менди, но их активность на левом фланге встречала сопротивление не только оппонентов, но и, похоже, партнеров.

В конце концов, в одной из немногих атак Борнмут даже забил: Станислас прорвался в штрафную и пробил вдоль ворот, а Кинг на дальней штанге подправил мяч в ворота. Арбитр сразу зафиксировал офсайд, а VAR только подтвердил правоту судейской бригады. Несколько минут спустя гости повторили свой трюк, но Гослинг из выгодной позиции пробил в Эдерсона.

А на 73-й минуте система Видеоассистент рефери отдала долг Борнмуту, когда Жезус упал в штрафной зоне после контакта с защитником. Арбитр даже указал на точку, однако после просмотра видеоповтора вынужден был изменить свое решение.

Через несколько минут на поле появился Александр Зинченко. Украинец сменил Менди и получил 15+ минут для того, чтобы проявить себя. Уже на 82-й уроженец Радомышля классно прострелил с левого фланга, но никто из его одноклубников к мячу не успел. "Горожане" все еще контролировали ход игры, а Борнмут мог лишь периодически огрызаться. Однако, действительно опасных моментов было мало. Это не помешало гостям забить: Каллум Уилсон убежал в прорыв на фланге и отбросил на Брукса – тот не промахнулся.

На большее Борнмут не удосужился – победа Манчестер Сити, которая ухудшила шансы Борнмута на сохранение прописки в элите. Манкунианцы остаются 2-ми (75 очков), а "вишни" занимают 18-е место, отставая от спасительной позиции на 3 пункта (Уотфорд теперь имеет матч в запасе).

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