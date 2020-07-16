Гвардіола встановив рекорд АПЛ – тренер Зінченка перевершив Моурінью

Наставник Манчестер Сіті увійшов в історію Прем'єр-ліги після перемоги його команди над Борнмутом у 26-му турі АПЛ.

Манчестер Сіті переміг Борнмут у 36-му турі АПЛ завдяки голам Давіда Сілви та Габріела Жезуса. "Містяни" вже точно фінішують другими, а Борнмут розмістився у зоні вильоту.

Манчестер Сіті – Борнмут – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ця перемога стала для Хосепа Гвардіоли 111-ю в дебютних 150-ти поєдинках у Прем'єр-лізі. Це новий рекорд АПЛ. Гвардіола на 6 перемог перевершив Жозе Моурінью, який виграв 105 разів у своїх перших 150-ти матчах, інформує Opta.

Нагадаємо, Гвардіола очолив Манчестер Сіті у 2016 році та двічі виграв з командою чемпіонат Англії.

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