toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ШАХТАР - КОЛОС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО - ЗОРЯ

Гвардіола встановив рекорд АПЛ – тренер Зінченка перевершив Моурінью

06:00 - Читать на русском
Гвардіола встановив рекорд АПЛ – тренер Зінченка перевершив Моурінью
Хосеп Гвардіола / ФК Манчестер Сіті

Наставник Манчестер Сіті увійшов в історію Прем'єр-ліги після перемоги його команди над Борнмутом у 26-му турі АПЛ.

6’ Давід Сілва
39’ Габріел Жезус
 
Девід Брукс 89’
6’ Давід Сілва
39’ Габріел Жезус
89’ Девід Брукс

Манчестер Сіті переміг Борнмут у 36-му турі АПЛ завдяки голам Давіда Сілви та Габріела Жезуса. "Містяни" вже точно фінішують другими, а Борнмут розмістився у зоні вильоту.

Манчестер Сіті – Борнмут – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ця перемога стала для Хосепа Гвардіоли 111-ю в дебютних 150-ти поєдинках у Прем'єр-лізі. Це новий рекорд АПЛ. Гвардіола на 6 перемог перевершив Жозе Моурінью, який виграв 105 разів у своїх перших 150-ти матчах, інформує Opta.

Нагадаємо, Гвардіола очолив Манчестер Сіті у 2016 році та двічі виграв з командою чемпіонат Англії.

Манчестер Сіті на класі переграв Борнмут – Зінченко відіграв кілька хвилин, суперник погіршив шанси на місце в еліті

blog_ava
Лех із Бутком обіграв Краковію Дитятьєва – ще один українець не вийшов на поле
00:24
135
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Хосеп Гвардіола Рекорди АПЛ Манчестер Сіті - Борнмут
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
31
хв
Динамо
19:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук