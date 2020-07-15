Манчестер Сити – Борнмут – 2:1 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги одолел Борнмут. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Манчестер Сити сумел забить быстрый гол. Давид Силва феноменально исполнил штрафной и вывел свою команду вперед уже на 6-й минуте игры. Еще до перерыва Габриэл Жезус удвоил преимущество "горожан". 2:0 – с таким счетом команды ушли на перерыв.

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Во втором тайме Борнмут забил, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. Лишь в конце игры "вишни" все же сократили отставание, но на большее гостей не хватило. Ман Сити еще раньше гарантировал себе второе место, а вот Борнмут находится в зоне вылета – 18 место.

К слову, Александр Зинченко отыграл чуть больше 15-ти минут, выйдя на замену.

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