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Манчестер Сити – Борнмут – 2:1 – видео голов и обзор матча

22:42 - Читати українською
Манчестер Сити – Борнмут – 2:1 – видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Борнмут – видео голов и обзор матча 15 июля 2020

Манчестер Сити в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги одолел Борнмут. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

6’ Давид Силва
39’ Габриэл Жезус
 
Дэвид Брукс 89’
6’ Давид Силва
39’ Габриэл Жезус
89’ Дэвид Брукс

Манчестер Сити сумел забить быстрый гол. Давид Силва феноменально исполнил штрафной и вывел свою команду вперед уже на 6-й минуте игры. Еще до перерыва Габриэл Жезус удвоил преимущество "горожан". 2:0 – с таким счетом команды ушли на перерыв.

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Во втором тайме Борнмут забил, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. Лишь в конце игры "вишни" все же сократили отставание, но на большее гостей не хватило. Ман Сити еще раньше гарантировал себе второе место, а вот Борнмут находится в зоне вылета – 18 место.

К слову, Александр Зинченко отыграл чуть больше 15-ти минут, выйдя на замену.

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