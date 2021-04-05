"Игроки – это люди, а не машины. Знаю, что некоторые футболисты расстраиваются, когда не играют в каждом матче, но это невозможно. Конечно, они могут играть, но любому человеку необходим отдых.

Гвардиола осторожно заговорил о "золоте" Манчестер Сити

УЕФА и ФИФА убивают футболистов, потому что матчей слишком много. У нас не было ни одной свободной недели с тех пор, как сезон начался. Ни одной! Нет игрока, который мог бы выдержать такой график и морально, и физически. Это невозможно", – приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, Манчестер Сити в 31 матче набрал 74 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 1/4 финала Лиги чемпионов "горожане" сыграют с дортмундской Боруссией. Встречи состоятся 6 и 14 апреля.

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