"Моя команда невероятная. Дома Лестер нам создал немало проблем, но на этот раз мы были более терпеливы. Мы сделали серьезный шаг на пути к титулу.

Гол конкурента Зинченко в видеообзоре матча Лестер – Манчестер Сити – 0:2

Никогда не угадаешь после перерыва сборных, но я доверяю своим игрокам. Игроки не всегда верят мне, но я люблю их всех. Сегодня получили шанс те ребята, которые в последнее время мало выходили на поле. Нет ничего приятнее, чем выиграть АПЛ. 11 месяцев, и это непросто. Мы близки, нам нужно еще три победы", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Добавим, что Манчестер Сити оторвался от Манчестер Юнайтед на 17 очков. "Горожанам" в завершающих 7 турах достаточно набрать 11 пунктов, чтобы гарантировать себе чемпионство.

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