"Гравці – це люди, а не машини. Знаю, що деякі футболісти засмучуються, коли не грають в кожному матчі, але це неможливо. Звичайно, вони можуть грати, але будь-якій людині необхідний відпочинок.

Гвардіола обережно заговорив про "золото" Манчестер Сіті

УЄФА та ФІФА вбивають футболістів, тому що матчів занадто багато. У нас не було жодного вільного тижня відтоді, як сезон почався. Жодного! Немає гравця, який міг би витримати такий графік і морально, і фізично. Це неможливо", – наводить слова Гвардіоли Goal.com.

Нагадаємо, Манчестер Сіті в 31 матчі набрав 74 очки та посідає перше місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. В 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "містяни" зіграють з дортмундською Борусією. Зустрічі відбудуться 6 і 14 квітня.

Манчестер Сіті помстився Лестеру за ганьбу на Етіхаді, Ліверпуль втратив корону, конкурент Зінченка красиво забив