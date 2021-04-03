Гости уже со старта поединка начали демонстрировать, что не зря они возглавляют турнирную таблицу, и на 5-й минуте Фернандиньо бильярдным ударом издали поразил ворота Шмейхеля. Радость экс-звезды Шахтера не была длительной – арбитр зафиксировал офсайд у Агуэро, который закрывал обзор голкиперу Лестера в момент удара.

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Подопечные Гвардиолы продолжили контролировать игру, но без особых обострений. "Штиль" в матче нарушил лидер Сити Кевин де Брюйне, бельгиец выстрелом со штрафного потряс перекладину, а мог быть еще один красавец-гол. Именно Кевин выглядел самым активным на поле в первом тайме, хавбек традиционно пытался создавать моменты, обострять, но Агуэро и Жезус инертно реагировали на действия де Брюйне. Также стоит выделить Мареза, который ярко проявлял себя на правом фланге. В одном из эпизодов Рияд прорвался в штрафную соперника, однако на этот раз Шмейхель надежно сыграл.

Монотонные позиционные атаки убюкали оборону Сити и гости едва не поплатились за это. Перед свистком на перерыв Варди выбежал на свидание с Эдерсоном и переиграл голкипера, но и этот гол рефери отменил – форвард Лестера находился в положении вне игры.

Свое преимущество Сити реализовал во втором тайме. Очередная атака ребят Гвардиолы спровоцировала хаос в штрафной хозяев, после нескольких рикошетов мяч попал к Бенжамену Мэнди, француз технично поразил нижний угол ворот "лис". Напомним, именно француз провел матч на позиции левого защитника, за которую также отвечает Александр Зинченко. Украинец не был включен в заявку на матч.

Запах крови разбудил зверя у команды гостей, и второй гол не заставил себя долго ждать. Гвардиола также заметил, что Агуэро пока не набрал своих кондиций после травмы, и официальное заявление о летнем уходе легенды не слишком мотивирует игрока, поэтому тренер заменил кума Месси на Стерлинга. Рахим сразу ворвался в игру. Де Брюйне ювелирным пасом нашел Стерлинга, англичанин прострелил на Жезуса, которому нужно было просто подставить ногу, с чем бразилец успешно справился.

Реванш за унижение в первом круге нынешнего сезона АПЛ (Сити в родных стенах уступи Лестеру 2:5) Гвардиоле удался. Очередная победа "горожан" закрепила лидерские позиции команды, теперь Мачестер Юнайтед с двумя матчами в запасе отстает от соседей на 17 очков. Интересный факт, что такой результат Сити уничтожил математические шансы Ливерпуля защитить титул чемпиона турнира. К счастью для Лестера, Челси также остался без очков после встречи с Вест Бромвичем, поэтому "лисы" остаются на третьей строчке с 6-очковым отрывом.

Как упоминалось выше, Александр Зинченко пропустил поединок с Лестером. Вероятно, Гвардиола позволил украинцу отдохнуть после насыщенной недели в лагере сборной Украины. Зина провел все три матча квалификации ЧМ-2022 на поле "от свистка до свистка", плюс Александр был дополнительно нагружен ответственностью за капитанскую повязку в национальной команде, став, напомним, самым молодым капитаном в истории сборной Украины. Ожидаем возвращения Зинченко в следующих матчах Сити, которые шаг за шагом ведут к очередной золотой медали украинца.

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