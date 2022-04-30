Манчестер Сити продолжает чемпионскую гонку с Ливерпулем. У "горожан" есть преимущество – они свои матчи проводят после конкурента. Юрген Клопп сегодня обыграл Ньюкасл, потому Пеп Гвардиола не имел права на ошибку. Но и выставить сильнейший состав против Лидса каталонец не мог – через несколько дней ответный матч с Реалом в Лиге чемпионов.

Де Брюйне, Силва, Марез оказались в запасе. Александр Зинченко после классной игры против Мадрида – тоже. Украинца выпустили на последнюю треть встречи, когда Аке, закрывавший позицию левого защитника, начал хромать.

Зинченко провел не лучшие полчаса в сезоне. Ничего криминального, просто он вышел как раз тогда, когда Лидс ожил. Украинец не смог полностью нейтрализовать Рафинью. Ошибка на фланге привела к атаке, которую опасным ударом завершал бразилец. Также стоит отметить, что Саша принял активное участие в последней голевой атаке Ман Сити.

Для Манчестер Сити матч не был лёгким. Первый момент даже возник у Лидса, когда Канселу обрезался в центре поля. У команды Гвардиолы был высокий уровень контроля мяча, но без моментов. Лидс грамотно выстроил оборону и не допускал грубых ошибок. За первые полчаса гости нанесли всего три удара.

Правда, один из них стал результативным. Манчестер Сити выручили стандарты. Фоден подал со штрафного, а Родри головой открыл счет. Во втором тайме "горожане" удвоили преимущество после углового – Диаш достал подачу, а Аке с двух метров переправил мяч в сетку.

Грилиш и Стерлинг пытались придумать что-нибудь с игры – безуспешно. Оба заигрывались. А Фоден и Жезус организовали простую атаку через центр и довели счет до разгромного. Красивую точку дальним ударом поставил Фернандиньо. На последних минутах еще и Эдерсон получил шанс показать себя и потянул сложные удары Джеймса и Гельхардта.

Манчестер Сити победил, набрал 83 очка и вернулся на вершину АПЛ. У Ливерпуля на один балл меньше. Лидс идет 17-м с 5 очками гандикапа над зоной вылета.