Торік 51-річний фахівець заявляв, що планує допрацювати чинний до 2023 року контракт і очолити якусь збірну. Зараз Пеп змінив своє рішення, стверджує Mirror.

Зінченко має всі шанси залишитися в основі Ман Сіті до кінця сезону – важливі новини від Гвардіоли

Манчестер Сіті зробив іспанцю пропозицію продовжити угоду до 2025-го і провів перші перемовини. Гвардіола позитивно оцінив такий крок клубу, адже має незавершені справи. Зокрема, як інформує преса, тренер вважає, що побудована ним команда ще не досягла піку.

Ще один фактор, чому Хосеп не поспішає покидати "містян" – потенційне літнє підписання Ерлінга Холанда. Клуб запевнив оточення форварда Борусії Дортмунд, що той гратиме під керівництвом іспанця.

Верхівка "містян" з оптимізмом дивиться на пролонгацію співпраці з Пепом, тому навіть не займається пошуком нового наставника. Гвардіола за 6 років завоював зі Сіті 10 титулів, з яких 3 – чемпіонства АПЛ.

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