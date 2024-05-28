– Чемпионат Украины завершился несколько дней назад. Чем теперь занимаетесь?

– Пока что хочется отдохнуть, а мои перспективы относительно карьеры будут определяться решением руководителей клуба. ЛНЗ оставил за собой право принятия решения о продлении или окончании контракта, заключенного по схеме 1+1.

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Пока что соглашение действует до 30 июня. Ну а мне, повторюсь, пока что просто хочется отдохнуть, потому что год получился тяжелым, многое нужно проанализировать.

– Руководители обозначали заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве? И есть ли у вас желание там остаться?

– Могу только сказать, что не сторонник односторонней любви. Как и в браке, должно быть взаимное желание. Хочет ли клуб, не знаю... За девять месяцев мы проделали огромный кусок работы, создали абсолютно новую команду, причем можно сказать, делали это дважды – в конце лета и зимой – и при этом выполнили турнирное задание. Но что будет дальше, даже не представляю.

Помню, когда приходил в ЛНЗ в конце августа, команда была на втором месте в таблице с конца. Мне потом сказали, что это беспросветный аутсайдер. Первое, что меня поразило, когда лично познакомился с командой, не увидел целостной раздевалки. Коллектив был разбит на группы, было много недовольных своим положением в команде. То есть некоторые игроки думали, что выйдут из Первой лиги и сразу начнут играть в УПЛ. А по факту оказались на скамейке запасных, потому что пришла большая группа игроков, которая превосходила их по мастерству. Еще меня поразило, что 70 процентов состава – это футболисты за 30. Когда я встречался с руководством, сказал, что с ними надо очень аккуратно работать, чтобы не "убить", не сорвать. Постепенно омолодили состав, пригласили легионеров. Команда выходила на новый этап своей мощи.

Когда мониторил информацию о команде, зашел на Transfermarkt. Коллектив оказался 16-м из 16 участников УПЛ по общей стоимости. Заходя на зимний перерыв, мы уже были 14-ми, а заканчивали чемпионат 13-ми. А в таблице финишировали седьмыми. Или это показатель работы? Думаю да. Во время моего прихода ЛНЗ лидировал по одному показателю в лиге – по возрасту, – рассказал Дулуб в комментарии Telegram-каналу "О, спорт! Ты – мир!".

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