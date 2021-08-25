Наставник английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола уже определился, когда попрощается с болельщиками на Этихаде.

Титулованный специалист собрался покинуть "горожан" по завершении действия текущого контракта в 2023 году, сообщает El Chiringuito TV.

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"Я планирую сделать перерыв после семи лет во главе Манчестер Сити. Я хотел бы тренировать национальную сборную на чемпионате Европы, Копа Америка или чемпионате мира", – заявил испанец.

Напомним, что Хосеп Гвардиола возглавил Манчестер Сити летом 2016-го. Во главе английского гранда он уже завоевал 10 трофеев, в том числе 3 титула чемпиона Англии.

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