"Грилиш и Гвардиол близки к возвращению. Возможно на этой неделе. Я не знаю точно. Я еще не говорил с врачами. До манчестерского дерби? Не знаю. Если бы знал, я бы вам сказал!

"Не знаю, кому я буду нужен": Гвардиола заявил о желании поработать с национальной сборной

Кевин де Брюйне в порядке. Он не травмирован. Но я не знаю на 100% готов ли он. Мы приняли правильное решение, что он не играл против Брентфорда. Мы не хотели рисковать и он не чувствовал себя готовым. Кевин тренировался отдельно, но мы оценим перед игрой", – цитирует наставника "горожан" BBC.

Напомним, что Манчестер Сити сыграет против Борнмута, за который выступает Илья Забарный, в субботу, 24 февраля. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

Челси удержал ничью с Манчестер Сити – "горожане" потеряли шанс на лидерство в АПЛ, Мудрик на поле не вышел