Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про травми в команді перед зустріччю з Борнмутом у 26 турі АПЛ.

"Гріліш та Гвардіол близькі до повернення. Можливо цього тижня. Я не знаю точно. Я ще не говорив з лікарями. До манчестерського дербі? Не знаю. Якби знав, я б вам сказав!

"Не знаю, кому я буду потрібен": Гвардіола заявив про бажання попрацювати з національною збірною

Кевін де Брюйне у порядку. Він не травмований. Але я не знаю на 100% чи готовий він. Ми ухвалили правильне рішення, що він не грав проти Брентфорда. Ми не хотіли ризикувати й він не відчував себе готовим. Кевін тренувався окремо, але ми оцінимо перед грою", – цитує наставника "містян" BBC.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті зіграє проти Борнмута, за який виступає Ілля Забарний, у суботу, 24 лютого. Початок матчу о 19:30 за київським часом.

Челсі втримав нічию з Манчестер Сіті – "містяни" втратили шанс на лідерство в АПЛ, Мудрик на поле не вийшов