Контракт Гвардиолы с Манчестер Сити рассчитан до лета 2025 года, и он не исключает возможности продления соглашения. Однако также Пеп мечтает поработать в качестве тренера национальной сборной, обязательно – на каком-нибудь крупном турнире.

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"Я хотел бы подготовить национальную сборную к чемпионату мира или чемпионату Европы. Я бы этого хотел. С какой сборной я хотел бы поработить? Не знаю, кому я буду нужен! Чтобы работать с национальной командой, местная Федерация должна быть заинтересована в сотрудничестве с тобой – это как в клубном футболе.

Мне бы хотелось пережить чемпионат мира, или Евро, или Кубок Америки. Я не знаю, когда это произойдет, через 5, 10, 15 лет, но мне бы хотелось получить опыт работы тренером на чемпионате мира", – приводит слова Гвардиолы ESPN Brasil.

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