Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сказал несколько слов о своем коллеге из Тоттенхэма Ангелосе Постекоглу в преддверии их противостояния в 14 туре чемпионата Англии.

"Такие люди, как Постекоглу, делают футбол лучше. Мне очень нравится наблюдать за его командами.

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То, как они прессингуют, используют вратаря, превращают крайних защитников в атакующих полузащитников... Такого я раньше не видел. Это его идея. То, что Постекоглу сделал в Японии, в Селтике и теперь в Тоттенхэме, является невероятным. Несколько раз говорил, что я не только тренер, но и зритель. Мне нравится его игра. Все в Англии видят, что у него все хорошо", – цитирует наставника "горожан" Foot Mercato.

Напомним, Манчестер Сити сыграет против Тоттенхэма в воскресенье, 3 декабря. Сейчас команда Гвардиолы занимает второе место с 29 очками, а "шпоры" находятся на пятом месте с 26 баллами.

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