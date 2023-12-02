Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола сказав кілька слів про свого колегу з Тоттенхема Ангелоса Постекоглу напередодні їхнього протистояння у 14 турі чемпіонату Англії.

"Такі люди, як Постекоглу, роблять футбол кращим. Мені дуже подобається спостерігати за його командами.

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Те, як вони пресингують, використовують воротаря, перетворюють крайніх захисників на атакувальних півзахисників... Такого я раніше не бачив. Це його ідея. Те, що Постекоглу зробив у Японії, у Селтіку і тепер у Тоттенхемі, є неймовірним. Кілька разів казав, що я не тільки тренер, але й глядач. Мені подобається його гра. Усі в Англії бачать, що у нього все добре", – цитує наставника "містян" Foot Mercato.

Нагадаємо, Манчестер Сіті зіграє проти Тоттенхема у неділю, 3 грудня. Наразі команда Гвардіоли посідає другу сходинку з 29 очками, а "шпори" перебувають на п'ятому місці з 26 балами.

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