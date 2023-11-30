В ноябре украинец не пропустил ни одного матча лондонцев, хотя и не всегда выходил в стартовом составе. Кроме того Зинченко в этот период забил свой дебютный гол в сезоне. Как следствие, Александр стал лучшим левым защитником АПЛ по оценкам WhoScored.

Зинченко среди претендентов на лучший гол месяца в АПЛ – шансов победить почти нет

Наш земляк – единственный представитель Арсенала в символической сборной месяца от этого статистического портала. Больше всего игроков делегировали Манчестер Юнайтед (четверо) и Манчестер Сити (трое). Интересно, что три игрока с самыми высокими оценками выступают исключительно в команде Пепа Гвардиолы.