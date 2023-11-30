Зинченко и доминирование Манчестеров – сборная месяца АПЛ от WhoScored
21:15 - Читати українською
Защитник Арсенала Александр Зинченко очень продуктивно отыграл в прошлом месяце.
В ноябре украинец не пропустил ни одного матча лондонцев, хотя и не всегда выходил в стартовом составе. Кроме того Зинченко в этот период забил свой дебютный гол в сезоне. Как следствие, Александр стал лучшим левым защитником АПЛ по оценкам WhoScored.
Зинченко среди претендентов на лучший гол месяца в АПЛ – шансов победить почти нет
Наш земляк – единственный представитель Арсенала в символической сборной месяца от этого статистического портала. Больше всего игроков делегировали Манчестер Юнайтед (четверо) и Манчестер Сити (трое). Интересно, что три игрока с самыми высокими оценками выступают исключительно в команде Пепа Гвардиолы.
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