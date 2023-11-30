"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Арсенал вместе с Александром Зинченко оформил выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2023/24.

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Арсеналу для прорыва в 1/8 финала Лиги чемпионов хватало и ничьей с Лансом. Впрочем, стоять на неё с французами было рискованно, ведь первая встреча команд завершилась поражением лондонцев. Повторять эту историю "канониры" не имели права – при таком раскладе в последнем туре можно было вылететь в Лигу Европы, где холодно, одиноко и мало денег.

Вот поэтому Микель Артета выставил максимально боевой состав. В нём нашлось место и для Зинченко, и для наиболее опасного конкурента украинца – Томиясу. Японца перевели на правый фланг обороны, усадив в запас Уайта. Эдегор и Жезус, на выходных вернувшиеся в основу из лазарета, снова вышли в старте.

Арсенал уничтожил Ланс через 27 минут, обновив английский рекорд. Сака вошел в историю

Вспоминая матч во Франции, нейтральные болельщики ожидали яркой битвы. Впрочем, Ланс на неё сильно опоздал – в первые 35 минут Арсенал вёл 6:1 по ударам (6:0 из пределов штрафной, 5:0 в створ). За этот период "пушкари" успели забить четыре гола.

Главным героем стартового отрезка встречи следует назвать Жезуса. Габриэль шикарно цеплялся за длинные передачи, опускался за мячом в глубину и разрывал на дриблинге – у нападающего 4 успешных обводки с 4-х попыток. Также очень хорошее впечатление произвели Хаверц, Сака и Томиясу. Именно они и организовали разгром за полчаса.

Счёт был открыт на 13-й минуте. Гол оказался довольно сумбурным – защитник помешал своему голкиперу при перехвате подачи, Жезус сориентировался и протолкнул мяч к воротам, а Хаверц вколотил его в сетку. На 21-й же Габриэль отличился и сам, приняв пас от Сака. Бразилец переиграл на линии штрафной Дансо и Айдара, после чего пробил в левый нижний. 2:0!

Ещё через две минуты Мартинелли обыгрался с Хаверцом на левом фланге и пробил из-под Гради. Самба парировал, но Сака сыграл на добивании. 3:0! На 27-й же Мартинелли получил фантастическую диагональ от Томиясу, переиграл Гради на углу штрафной и закрутил в дальний угол – без шансов для Самба. 4:0!

Забить четыре гола в ЛЧ за первые 27 минут раньше удавалось только одной английской команде – Манчестер Юнайтед в 1998 году, в матче с Брондбю. Теперь к манкунианцам присоединился Арсенал.

Сака при этом стал вторым после Флориана Вирца игроком в топ-5 лиг Европы в текущем сезоне, которому удалось отдать 10 ассистов. К тому же Букайо стал третьим футболистом в истории, которому удалось оформить гол+пас в трех матчах ЛЧ подряд – раньше это делали Карим Бензема (сезон 2011/12) и Луис Суарес (2015/16).

Ланс поздно проснулся. Арсенал добил и установил очередной рекорд

В последней 15-минутке первого тайма Лансу дали поиграть. Французы пытались воспользоваться предоставленной возможностью – в одном из эпизодов они едва не заработали пенальти, а при дальнем ударе Медины мяч попал в штангу. В целом, гости нравились своей активностью, однако размочить счёт подопечные Франка Эса не смогли.

За такой футбол прилетело наказание. Оно могло быть исполнено в контратаке на 1-й компенсированной, когда Сака запустил на правый край штрафной Мартинелли, а тот пробил из острого угла в ближнюю девятку. Габриэль попал во внешнюю сторону сетки.

Ещё через минуту контратака повторилась почти 1-в-1, только теперь Сака запустил передачу на ход Томиясу. Японец влетел в штрафную и прострелил на 11 метров – Эдегор же замкнул. 5:0!

Арсенал официально стал первой английской командой в истории ЛЧ, которой удалось уйти на перерыв с преимуществом в пять мячей. Кроме того, у "канониров" в первом тайме было аж пять разных авторов голов – такого в турнире ещё никогда не было.

Зинченко заменили в перерыве. Александр отыграл чётко, но впечатлить не успел

Зинченко наделал беды в первом матче, позволив Лансу провести решающую голевую атаку. Существовало беспокойство о способности украинца сдержать быстрых французов (в частности, Франковски) – впрочем, Саша собрался и показал класс. Из его зоны не пришло ни одной опасной атаки.

Александр выиграл своё единое единоборство, выиграл единственную попытку обойти себя на дриблинге и исполнил один важный перехват. В работе на мяче он продемонстрировал привычное качество, выдав 26 точных пасов из 28, а также отдав очень хороший навес на Жезуса в район дальней штанги – но у бразильца мяч свалился с ноги.

Некоторые вопросы возникали к позиционной работе, ведь Зинченко часто путался в одной зоне с Райсом. Кроме того, в зону Александра часто опускался Жезус, несмотря на наличие украинца в оной. Эта проблема характерна для Арсенала после ухода Джаки – в опорной зоне лондонцам тесновато.

К сожалению, за 45 минут запомниться чем-то особенным Александр не успел. С другой стороны, замена в перерыве демонстрирует важность нашего земляка для Микеля Артеты – его берегут на АПЛ.

Арсенал же довёл матч до счета 6:0, заработав пенальти на 86-й минуте. Меткий выстрел Жоржинью в фирменном стиле поставил точку во встрече, оформив досрочный выход Арсенала в плей-офф Лиги чемпионов. В последний раз лондонцы выступали там в сезоне 2016/17.

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