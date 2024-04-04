"Если мы выиграем, я буду счастлив. Мы проиграли несколько легких мячей, а Астон Вилла очень хорошо играют в атаке. Но сегодня мы были лучше.

Рекордный хет-трик звезды Манчестер Сити в видеообзоре матча против Астон Виллы – 4:1

Обычно ты забиваешь голы, если находишься близко к штрафной, а Родри туда прибегает. У нас было больше присутствия в последней трети, в отличие от игры с Арсеналом.

Рабочая этика Фодена впечатляет. Он играет на центральных позициях и имеет невероятное чувство цели – у него голы текут в венах, и мы должны его использовать.

У Арсенала и Ливерпуля них больше очков, чем у нас, поэтому они фавориты, но для нас важно квалифицироваться в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Мы близки к этому, квалификация важна по многим причинам. Победить Астон Виллу – это большой шаг", – цитирует Гвардиолу BBC.

Фил Фоден в матче против львов оформил хет-трик, установив личный рекорд по голам в АПЛ.

Сейчас Манчестер Сити находится на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ с 67 очками. От Арсенала "горожане" отстают на одно очко.

Манчестер Сити уничтожил Астон Виллу магическим хет-триком Фодена и догнал Ливерпуль