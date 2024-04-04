Манчестер Сити разгромил Астон Виллу в рамках 31-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Подопечные Пепа Гвардиолы на удивление легко разобрались с претендентом на попадание в ЛЧ. Фоден и Родри установили новые личные рекорды результативности в сезоне АПЛ – по 8 и 13 голов соответственно.

Манчестер Сити уничтожил Астон Виллу магическим хет-триком Фодена и догнал Ливерпуль

Фил вообще оформил хет-трик. Один из голов он забил прямым ударом со штрафного. Хотя в его активе уже 79 забитых мячей в рамках АПЛ, но так он забил впервые.

Манчестер Сити уже набрал 67 очков, но остается третьим в турнирной таблице АПЛ. Астон Вилла пока занимает четвертую строчку, но подарила шанс Тоттенхэму, который отстает на два очка, имея игру в запасе.