Гвардіола розхвалив рекордсмена матчу – тренер Манчестер Сіті назвав найголовніше завдання для команди
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу над Астон Віллою (4:1) у 31 турі АПЛ.
"Якщо ми виграємо, я буду щасливий. Ми програли кілька легких м'ячів, а Астон Вілла дуже добре грають в атаці. Але сьогодні ми були кращими.
Рекордний хет-трик зірки Манчестер Сіті у відеоогляді матчу проти Астон Вілли – 4:1
Зазвичай ти забиваєш голи, якщо знаходишся близько до штрафної, а Родрі туди прибігає. У нас було більше присутності в останній третині, на відміну від гри з Арсеналом.
Робоча етика Фодена вражає. Він грає на центральних позиціях і має неймовірне відчуття мети – у нього голи течуть у венах, і ми повинні його використовувати.
У Арсенала та Ліверпуля них більше очок, ніж у нас, тому вони фаворити, але для нас важливо кваліфікуватися в Лігу чемпіонів наступного сезону. Ми близькі до цього, кваліфікація важлива з багатьох причин. Перемогти Астон Віллу – це великий крок", – цитує Гвардіолу BBC.
Філ Фоден у матчі проти левів оформив хет-трик, встановивши особистий рекорд по голах в АПЛ.
Наразі Манчестер Сіті перебуває на третій сходинці у турнірній таблиці АПЛ з 67 очками. Від Арсенала "містяни" відстають на одне очко.
Манчестер Сіті знищив Астон Віллу магічним хет-триком Фодена та наздогнав Ліверпуль