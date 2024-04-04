"Якщо ми виграємо, я буду щасливий. Ми програли кілька легких м'ячів, а Астон Вілла дуже добре грають в атаці. Але сьогодні ми були кращими.

Рекордний хет-трик зірки Манчестер Сіті у відеоогляді матчу проти Астон Вілли – 4:1

Зазвичай ти забиваєш голи, якщо знаходишся близько до штрафної, а Родрі туди прибігає. У нас було більше присутності в останній третині, на відміну від гри з Арсеналом.

Робоча етика Фодена вражає. Він грає на центральних позиціях і має неймовірне відчуття мети – у нього голи течуть у венах, і ми повинні його використовувати.

У Арсенала та Ліверпуля них більше очок, ніж у нас, тому вони фаворити, але для нас важливо кваліфікуватися в Лігу чемпіонів наступного сезону. Ми близькі до цього, кваліфікація важлива з багатьох причин. Перемогти Астон Віллу – це великий крок", – цитує Гвардіолу BBC.

Філ Фоден у матчі проти левів оформив хет-трик, встановивши особистий рекорд по голах в АПЛ.

Наразі Манчестер Сіті перебуває на третій сходинці у турнірній таблиці АПЛ з 67 очками. Від Арсенала "містяни" відстають на одне очко.

Манчестер Сіті знищив Астон Віллу магічним хет-триком Фодена та наздогнав Ліверпуль