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Гвардиола прокомментировал победу над Ливерпулем в напряженном противостоянии за Суперкубок Англии

21:17 194 Читати українською
Гвардиола прокомментировал победу над Ливерпулем в напряженном противостоянии за Суперкубок Англии
Хосеп Гвардиола / Официальный сайт Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити подвел итоги игры за первый трофей сезона.

Суперкубок Англии
Ливерпуль
1
1 : 1
1
Манчестер Сити
17:00 04:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
77’ Жоэль Матип
 
Рахим Стерлинг 12’
12’ Рахим Стерлинг
77’ Жоэль Матип

"Невероятный финал в исполнении обоих коллективов. Ни одна команда не может доминировать в течение 90 минут. У нас были действительно хорошие моменты, но в последние 15 минут мы устали, и у соперника были шансы выиграть матч.

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Это была хорошая проверка для обеих команд. Игрокам было бы хорошо понять, с чем они столкнутся в этом сезоне. На таком уровне разница незначительна. Первый титул сезона уже перед нами.

Манчестер Юнайтед вернется на свои позиции, Арсенал, Тоттенхэм, Челси... Я не знаю, что произойдет", – цитирует Гвардиолу ВВС.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль - Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Суперкубок Англии
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