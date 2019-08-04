Гвардиола прокомментировал победу над Ливерпулем в напряженном противостоянии за Суперкубок Англии

Главный тренер Манчестер Сити подвел итоги игры за первый трофей сезона.

"Невероятный финал в исполнении обоих коллективов. Ни одна команда не может доминировать в течение 90 минут. У нас были действительно хорошие моменты, но в последние 15 минут мы устали, и у соперника были шансы выиграть матч.

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Это была хорошая проверка для обеих команд. Игрокам было бы хорошо понять, с чем они столкнутся в этом сезоне. На таком уровне разница незначительна. Первый титул сезона уже перед нами.

Манчестер Юнайтед вернется на свои позиции, Арсенал, Тоттенхэм, Челси... Я не знаю, что произойдет", – цитирует Гвардиолу ВВС.

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