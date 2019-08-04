Гвардиола получил желтую карточку в матче против Ливерпуля – первое предупреждение тренера в истории английского футбола

Испанец отличился сомнительным достижением в матче за Суперкубок Англии 2019 года.

Наставник Манчестер Сити получил желтую карточку на сорок первой минуте противостояния с Ливерпулем.

Ливерпуль – Манчестер Сити: Сане получил травму уже в дебюте встречи

Гвардиола возмутился из-за жесткой игры соперника против Давида Силвы. Гневные возгласы и активная жестикуляция Пепа не понравились главному арбитру матча Мартину Аткинсону, поэтому он наградил тренера "горожан" желтой карточкой. Это первый подобный случай в истории английского футбола, поскольку только с сезона 2019/20 официальных представителей клубов разрешено наказывать "горчичниками".

Несмотря на эмоции своего наставника игроки Манчестер Сити смогли завоевать первый трофей в сезоне благодаря победе в серии послематчевых пенальти.

Ливерпуль – Манчестер Сити: Зинченко забил в серии пенальти и помог завоевать Суперкубок Англии-2019