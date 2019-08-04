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Гвардиола получил желтую карточку в матче против Ливерпуля – первое предупреждение тренера в истории английского футбола

19:58 78 Читати українською
Гвардиола получил желтую карточку в матче против Ливерпуля – первое предупреждение тренера в истории английского футбола
Хосеп Гвардиола / Reuters

Испанец отличился сомнительным достижением в матче за Суперкубок Англии 2019 года.

Суперкубок Англии
Ливерпуль
1
1 : 1
1
Манчестер Сити
17:00 04:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
77’ Жоэль Матип
 
Рахим Стерлинг 12’
12’ Рахим Стерлинг
77’ Жоэль Матип

Наставник Манчестер Сити получил желтую карточку на сорок первой минуте противостояния с Ливерпулем.

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Гвардиола возмутился из-за жесткой игры соперника против Давида Силвы. Гневные возгласы и активная жестикуляция Пепа не понравились главному арбитру матча Мартину Аткинсону, поэтому он наградил тренера "горожан" желтой карточкой. Это первый подобный случай в истории английского футбола, поскольку только с сезона 2019/20 официальных представителей клубов разрешено наказывать "горчичниками".

Несмотря на эмоции своего наставника игроки Манчестер Сити смогли завоевать первый трофей в сезоне благодаря победе в серии послематчевых пенальти.

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09:00
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Теги
Англия Ливерпуль - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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