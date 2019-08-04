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Гвардіола прокоментував перемогу над Ліверпулем у напруженому протистоянні за Суперкубок Англії

21:17 1062 Читать на русском
Гвардіола прокоментував перемогу над Ліверпулем у напруженому протистоянні за Суперкубок Англії
Хосеп Гвардіола / Офіційний сайт Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті підбив підсумки гри за перший трофей сезону.

Суперкубок Англії
Ліверпуль
1
1 : 1
1
Манчестер Сіті
17:00 04:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
77’ Жоель Матіп
 
Рахім Стерлінг 12’
12’ Рахім Стерлінг
77’ Жоель Матіп

"Неймовірний фінал у виконанні обох колективів. Жодна команда не може домінувати протягом 90 хвилин. У нас були дійсно хороші моменти, але в останні 15 хвилин ми втомились, і у суперника були шанси виграти матч.

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Це була хороша перевірка для обох команд. Гравцям було б добре зрозуміти, з чим вони зіткнуться в цьому сезоні. На такому рівні різниця незначна. Перший титул сезону вже перед нами.

Манчестер Юнайтед повернеться на свої позиції, Арсенал, Тоттенхем, Челсі... Я не знаю, що станеться", – цитує Гвардіолу ВВС.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Суперкубок Англії
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