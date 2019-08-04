Гвардіола прокоментував перемогу над Ліверпулем у напруженому протистоянні за Суперкубок Англії

Головний тренер Манчестер Сіті підбив підсумки гри за перший трофей сезону.

"Неймовірний фінал у виконанні обох колективів. Жодна команда не може домінувати протягом 90 хвилин. У нас були дійсно хороші моменти, але в останні 15 хвилин ми втомились, і у суперника були шанси виграти матч.

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Це була хороша перевірка для обох команд. Гравцям було б добре зрозуміти, з чим вони зіткнуться в цьому сезоні. На такому рівні різниця незначна. Перший титул сезону вже перед нами.

Манчестер Юнайтед повернеться на свої позиції, Арсенал, Тоттенхем, Челсі... Я не знаю, що станеться", – цитує Гвардіолу ВВС.

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