Ливерпуль – Манчестер Сити: Зинченко принял участие в голевой атаке – Суперкубок Англии-2019 (ВИДЕО)

Ливерпуль и Манчестер Сити разыгрывают Суперкубок Англии. Александр Зинченко вышел в стартовом составе. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Великий английский сезон официально стартует поединком, который еще называют Черити Шилд. Это первая игра, которую будет транслировать Setanta Sports в Украине. Матч, как и онлайн-трансляция Ливерпуль – Манчестер Сити на "Футбол 24", начнется 4-го августа в 17:00 по киевскому времени. Команда Зинченко выиграла чемпионат и Кубок Англии, тогда как "красные" удовлетворились лишь 2-м местом в АПЛ 2018/19 на внутренней арене. Коллектив Клоппа в межсезонье по 3 раза выиграл и проиграл, еще один матч свел вничью. "Горожане" же выиграли 3 дуэли, еще одну проиграли только в серии пенальти.

Ливерпуль – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Англии-2019

Уже на 4-й минуте Гомес подарил мяч Стерлингу, завозившись у своих ворот. Сане на скорости ворвался во вратарскую и пробил с острого угла – в сетку, но внешнюю. Фирмино одним движением перебросил Зинченко и Отаменди и мгновенно выстрелил, но Браво не дремал. Стоунз обрезался, Ливерпуль организовал мгновенную атаку, в которой Зинченко не успевал за Салахом. Мохамед взял пример с Сане, пробив не совсем точно. Лерой, которого активно сватают в Баварию, получил серьезную травму на ровном месте. Вот это да! Похоже, выйдет Жезус на замену. Просто шок для мюнхенцев.

Sterling celebrating in front of the Liverpool fans at Wembley...



YOU LOVE TO SEE IT #MCFC #LIVMCI pic.twitter.com/YHa4b7KqMl — ManCityzens.com (@ManCityzenscom) August 4, 2019

Зинченко участвует в голевой атаке на 12-й минуте. Украинец выиграл верховую борьбу у Салаха, Давид Силва акробатическим трюком продлил его передачу, а Стерлинг прошил Алиссона – снаряд коварно проскочил под ногой бразильского вратаря. Зинченко дважды дал себя легко пройти Салаху, проиграв силовую и скоростную борьбу. Мохамед попал в ближнюю штангу. Алиссон тут же вынужден вступать в игру, ногами парируя удар Стерлинга.