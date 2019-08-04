Ливерпуль – Манчестер Сити: Зинченко принял участие в голевой атаке – Суперкубок Англии-2019 (ВИДЕО)

Ливерпуль и Манчестер Сити разыгрывают Суперкубок Англии. Александр Зинченко вышел в стартовом составе. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".
Великий английский сезон официально стартует поединком, который еще называют Черити Шилд. Это первая игра, которую будет транслировать Setanta Sports в Украине. Матч, как и онлайн-трансляция Ливерпуль – Манчестер Сити на "Футбол 24", начнется 4-го августа в 17:00 по киевскому времени. Команда Зинченко выиграла чемпионат и Кубок Англии, тогда как "красные" удовлетворились лишь 2-м местом в АПЛ 2018/19 на внутренней арене. Коллектив Клоппа в межсезонье по 3 раза выиграл и проиграл, еще один матч свел вничью. "Горожане" же выиграли 3 дуэли, еще одну проиграли только в серии пенальти.
Ливерпуль – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Англии-2019
Уже на 4-й минуте Гомес подарил мяч Стерлингу, завозившись у своих ворот. Сане на скорости ворвался во вратарскую и пробил с острого угла – в сетку, но внешнюю. Фирмино одним движением перебросил Зинченко и Отаменди и мгновенно выстрелил, но Браво не дремал. Стоунз обрезался, Ливерпуль организовал мгновенную атаку, в которой Зинченко не успевал за Салахом. Мохамед взял пример с Сане, пробив не совсем точно. Лерой, которого активно сватают в Баварию, получил серьезную травму на ровном месте. Вот это да! Похоже, выйдет Жезус на замену. Просто шок для мюнхенцев.
Зинченко участвует в голевой атаке на 12-й минуте. Украинец выиграл верховую борьбу у Салаха, Давид Силва акробатическим трюком продлил его передачу, а Стерлинг прошил Алиссона – снаряд коварно проскочил под ногой бразильского вратаря. Зинченко дважды дал себя легко пройти Салаху, проиграв силовую и скоростную борьбу. Мохамед попал в ближнюю штангу. Алиссон тут же вынужден вступать в игру, ногами парируя удар Стерлинга.