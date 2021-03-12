Коуч "горожан" стал лучшим тренером февраля в английском первенстве, сообщает официальный Twitter клуба. Для него это второе подряд признание, ведь идентичную награду он получил еще в январе.

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Всего для Гвардиолы это уже 9 титул. По этому показателю он вошел в топ-4 среди специалистов АПЛ. Впереди только Дэвид Мойес (10), Арсен Венгер (15) и Алекс Фергюсон (27), информирует OptaJoe.

К слову, Манчестер Сити уверенно лидирует в Премьер-лиге с 68 зачетными баллами, опережая МЮ аж на 14 очков.

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