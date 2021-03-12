Лидер полузащиты "горожан" Илкай Гюндоган покоряет просторы не только Этихада, но и АПЛ.

Хавбек Манчестер Сити признан лучшим игроком АПЛ по итогам февраля, сообщает официальный Twitter соревнований.

Гюндоган был близок к переходу в Манчестер Юнайтед

В прошлом месяце Илкай получил то же самое признание. Это поспособствовало тому, что Гюндоган стал первым игроком в истории "горожан", который выиграл приз два месяца подряд. Также он является первым немцем, который завоевал награду более одного раза.

На титул лучшего игрока февраля также претендовали Йоахим Андерсен из Фулхэма, Харви Барнс из Лестера, Жоау Канселу из Манчестер Сити, Бруну Фернандеш из МЮ, Джесси Лингард из Вест Хэма, Рубен Невеш из Вулверхэмптона и Рафинья из Лидса.

Manchester is Red: "диявольський" фініш божественної серії Сіті, новий месія Юнайтед, де Брюйне "косить" під Зінченка