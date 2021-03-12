Коуч "містян" став найкращим тренером лютого в англійській першості, повідомляє офіційний Twitter клубу. Для нього це друге поспіль визнання, адже ідентичну нагороду він здобув ще й у січні.

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Загалом для Гвардіоли це вже 9 титул. За цим показником він увійшов у топ-4 серед фахівців АПЛ. Попереду лише Девід Мойєс (10), Арсен Венгер (15) та Алекс Фергюсон (27), інформує OptaJoe.

До слова, Манчестер Сіті впевнено лідирує в Прем'єр-лізі з 68 заліковими балами, випереджаючи МЮ аж на 14 очок.

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