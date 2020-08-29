Гвардиола прибыл в Барселону – специалист может стать решающим аргументом в трансфере Месси в Манчестер Сити
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прибыл в Барселону ради встречи с Лионелем Месси.
Гвардиола и Месси планируют встретиться лично, чтобы обсудить возможный переход Лионеля в Манчестер Сити, информирует Marca.
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Отметим, что "горожане" является главным претендентом на аргентинца и уже продумывает варианты, как оформить трансфер и не нарушить финансовый фэйр-плей. Месси планирует покинуть Барселону на правах свободного агента, тогда как каталонский клуб намерен получить клаусулу за своего лучшего игрока – 700 млн евро.
Напомним, Манчестер Сити уже выбрал трех игроков, которые могут отправиться вместе со 100 млн евро в Барселону в обмен на Месси – это Бернарду Силва, Эрик Гарсия и Габриэль Жезус.
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